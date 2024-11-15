Bilecik'te iş cinayeti: İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi öldü

Bilecik’te bir inşaatın 3'üncü katından asansör boşluğuna düşen yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti.

Bilecik'te iş cinayeti: İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi öldü
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AA
Yayınlanma: 15.11.2024 - 09:03

Bahçelievler Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde bir firmaya ait inşaatta çalışan Babacan Aliyev, dengesini kaybederek 3'üncü kattan asansör boşluğa düştü.

Aliyev'in hareketsiz olduğunu gören mesai arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan işçi, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Babacan Aliyev, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Etiketler: #Bilecik

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