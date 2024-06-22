Bilecik’te elektrikli bisiklet yan yattı: 2 yaralı

Bilecik’te elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 22.06.2024 - 11:17
Bilecik’te elektrikli bisiklet yan yattı: 2 yaralı
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Alınan bilgilere göre; Pelitözü’nde üç tekerlekli elektrikli bisikleti ile seyir halinde ilerleyen sürücü A.O. bir anda direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü A.O.’nun kullandığı elektrikli bisiklet savrularak yan yattı.

Meydana gelen trafik kazasının ardından sürücü A.O. ve yolcu olarak bulunan S.O. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.


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