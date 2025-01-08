Bilecik'te feci kaza... Önce refüje, ardından istinat duvarına çarptı: Yaralılar var!
Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil önce orta refüje, ardından istinat duvarına çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Bilecik-Bozüyük karayolunda seyir halindeki 11 DA 699 plakalı otomobil sürücüsü Özkan D., şehir mezarlığı karşısına geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan araç ilk olarak orta şeride artından yolun sağ tarafında bulunan istinat duvarına çarparak durabildi. Yaşanan trafik kazasında otomobil sürücüsü ve araç içinde yolcu olarak bulunan Kerem D. yaralandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili inceleme başlattığı aktarıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- En düşük emekli maaşı belli oldu!
- 400 metrekareyle başladı, 30 dönüme ulaştı!
- 'Türkiye ile savaşa hazırlıklı olmalıyız!'
- PTT'ye silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıktı
- Gökçek’lerin provokasyonları devam ediyor
- Akciğer rahatsızlıklarına şifa olan mucize bitki
- İstanbul'da 'kar' için geri sayım başladı
- Suriye, Türkiye ve Katar’dan satın aldı
- AKP'den 'Öcalan'a af' iddiasına yanıt
- Siyah çelenk bıraktılar, 'yakışmadı' dediler