Bilecik'te feci kaza... Önce refüje, ardından istinat duvarına çarptı: Yaralılar var!

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil önce orta refüje, ardından istinat duvarına çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te feci kaza... Önce refüje, ardından istinat duvarına çarptı: Yaralılar var!
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İHA
Yayınlanma: 08.01.2025 - 10:53

Bilecik-Bozüyük karayolunda seyir halindeki 11 DA 699 plakalı otomobil sürücüsü Özkan D., şehir mezarlığı karşısına geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç ilk olarak orta şeride artından yolun sağ tarafında bulunan istinat duvarına çarparak durabildi. Yaşanan trafik kazasında otomobil sürücüsü ve araç içinde yolcu olarak bulunan Kerem D. yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili inceleme başlattığı aktarıldı.


Etiketler: #araç #Bilecik #kaza #yaralı

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