Edirne'de gece saatlerinde korkutan kaza: Bulgaristan plakalı otomobil, site bahçesine düştü!

Edirne’de kontrolden çıkan otomobil bir sitenin bahçesine düşerek ters döndü, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Edirne'de gece saatlerinde korkutan kaza: Bulgaristan plakalı otomobil, site bahçesine düştü!
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DHA
Yayınlanma: 08.01.2025 - 07:24

Korkutan kaza, gece saatlerinde 1’inci Murat Mahallesi Ali Rıza Ataktürk Caddesi üzerinde meydana geldi.

BAHÇEYE DÜŞÜP TERS DÖNDÜ

E.B. yönetimindeki K 7798 BH Bulgaristan plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bir sitenin bahçesine düşüp ters döndü. Sürücü E.B., ters dönen otomobilden kendi imkanları ile çıktı.

Site sakinleri de kaza üzerine evlerinden çıktı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde hafif yaralandığı belirlenen E.B., hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #otomobil #EDirne

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