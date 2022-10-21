Bilecik'te imamlar, öğrencilere 'değerler eğitimi' dersi verecek
'Değerler eğitimi' dersi adı altında imamlar, vaizler, Kuran kursu öğreticilerinin yanı sıra ilçe müftüsü, Bilecik Bozüyük’te bulunan tüm okullara, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de izniyle girebilecek.
Bilecik Bozüyük’te müftülüğün istemi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün uygun görmesi ve kaymakamın “olur” vermesiyle artık ilçedeki tüm okullarda her ayın ikinci haftasında “değerler eğitimi” dersi verilecek. Derslere imamlar, vaizler, Kuran kursu öğreticilerinin yanı sıra ilçe müftüsü de girecek.
İmamların okullarda ders vermesine tepki gösteren Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “‘Truva atı’ niteliğindeki laiklik karşıtı değerler eğitimi protokollerinin eğitimdeki gericiliğe rampa olacağını, her okulun biraz daha imam hatipleştirilmesinde rol oynayacağını ve tarikatların bu tabloya bakıp el ovuşturduğunu söylediklerini” belirtti. Özbay, şunları kaydetti: “Hamile kadınların ‘tahrik unsuru olmaması için’ sokakta gezmemesi için fetva veren Cerrahi tarikatı ile çocuk istismarı skandallarıyla daha yeni gündeme gelen Uşşaki tarikatının Bilecik’te örgütlülüğünün yoğun olduğu bilinirken, bu protokoller sayesinde tarikatların okullarda beyin yıkamaya girişmeyeceğine nasıl emin olacağız? İmamın da din görevlisinin de yeri okullarımız değil.”
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