Bilecik’te kamyonet iki araçla çarpıştı: 1’i ağır 7 yaralı

Yayınlanma: 29.09.2024 - 23:08

Güncelleme: 29.09.2024 - 23:08

Edinilen bilgiye göre, Z.B.’nin kullandığı 11 EN 264 plakalı ayçiçeği yüklü kamyonet ile 26 AIE 838 plakalı hafif ticari araç ve 26 HD 699 plakalı otomobilin karıştığı trafik kazasında kamyonet sürücüsü Z.B. ağır yararlanırken, diğer araçlarda bulunan 2’si çocuk 6 kişi ise hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.