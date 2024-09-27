Bilecik’te definecilere suçüstü: 3 gözaltı

Bilecik’in Söğüt ilçesinde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan şahıslara suçüstü yapıldı.

Bilecik’te definecilere suçüstü: 3 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 27.09.2024 - 12:09

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı bağlı KOM Şube ve Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından müşterek yapılan operasyonda Hamitabat Köyü’nde hilti, matkap gibi malzemeler yardımı kaçak kazı yapan E.T, A.Ü ve İ.Ü isimli şahıslara suçüstü yakalandı.

Kazı alanında yapılan çalışmalarda 1 adet benzinli jeneratör, 1 adet karot makinesi, 1 adet dedektör, 1 adet hilti, 1 adet matkap, 5 kilogram kaya kırıcı kimyasal, 100 metre uzunluğunda elektrik kablosu, yaklaşık 10 bin TL değerinde kazma, kürek, balyoz gibi muhtelif malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan 3 şüpheliye jandarma tarafından işlem başlatıldı.


Etiketler: #KAÇAK Kazı #kaçak

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