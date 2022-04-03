Bilecik’te manavda 'Maalesef'li fiyat etiketleri
Bilecik’te manavlık yapan Metin Önder, ürünlerin fiyat etiketlerinin üzerine zamların kendilerinden kaynaklanmadığını vurgulamak amacıyla 'maalesef' yazdı.
Manav Önder, müşterilere fiyatların kendileri ile alakalı olmadığını anlatmak için böyle bir yöntem uyguladığını söyledi.
"Fiyatlar çok yüksek şu anda alamıyorlar" diyen Manav Önder, "Genelde müşteri içeriye girdiği zaman fiyatların yüksek olduğunu görüyor. Ona ufak bir gülümseme veriyoruz, onu görünce bizimle alakalı olmadığını anlıyorlar. Fiyatlar çok yüksek şu anda alamıyorlar. Şu an 1 kilo alacaksa 250 grama düşmüş. Çoğu da alamıyor zaten bakıyor gidiyor" dedi.
"ÇOCUKLAR İSTİYOR"
Karpuz fiyatlarının yüksek olması nedeniyle dilimleyerek sattığını söyleyen manav Önder şöyle konuştu, "Bir karpuz 100-150 lira tutuyor. Bu şekilde karpuz mevsiminde çocuklar istiyor. Onların nefsi körleniyor" dedi.
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