Ekonomist Veysel Ulusoy gıda krizi hakkında konuştu: 'Bedel ödüyoruz'
Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye’de tarımın durumunu ortaya serdi. Gıda ürünlerinde yaşanan kriz hakkında açıklama yapan Prof. Dr. Veysel Ulusoy, "Tarımı küçümseyip bir kenara atmanın bedelini ödüyoruz" dedi.
Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından sonra marketlerden gelen yağ kuyruğu görüntüleri, ekmekte fiyat artışı beklentileri Türkiye’nin en önemli gündemi oldu.
Buğday, arpa, ayçiçeği gibi ürünlerde özellikle bu iki ülkeye bağımlı olan Türkiye’nin önümüzdeki günlerde bir kıtlık yaşaması olasılığı ise ciddi endişe yaratmaya devam ediyor.
Ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy, gıda ürünlerinde yaşanan kriz hakkında bir açıklama yaparak, iktidarın tarım politikasını eleştirdi.
"BİR KENARA ATMANIN BEDELİNİ ÖDÜYORUZ"
Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarımı küçümseyip bir kenara atmanın bedelini ödüyoruz" ifadesini kullandı.
ÜLKELERİ TEK TEK SAYDI
Ulusoy, paylaşımının devamında ise Peru'dan et, Ukrayna'dan buğday ve sıvı yağ, Mısır'dan ise soğan ile patates 'arandığını' belirtti.
Ulusoy'un paylaşımı şu şekilde:
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