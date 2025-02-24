Bilecik'te 'nafaka' tutuklaması: Cezaevine gönderildi

Bilecik’te nafaka yükümlülüğünü yerine getirmeyen şahıs yakalanarak tutuklandı.

Bilecik'te 'nafaka' tutuklaması: Cezaevine gönderildi
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İHA
Yayınlanma: 24.02.2025 - 10:39

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent merkezinde kimlik sorgusu yaptıkları B.T. isimli şahsın, ’Nafaka Hükümlerine Uymamak’ suçundan aranma kaydı olduğunu tespit etti.

B.T. yakalanarak Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.


Etiketler: #Bilecik #nafaka

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