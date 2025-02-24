Bilecik'te 'nafaka' tutuklaması: Cezaevine gönderildi

Yayınlanma: 24.02.2025 - 10:39

Güncelleme: 24.02.2025 - 10:41

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent merkezinde kimlik sorgusu yaptıkları B.T. isimli şahsın, ’Nafaka Hükümlerine Uymamak’ suçundan aranma kaydı olduğunu tespit etti.

B.T. yakalanarak Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.