Bilecik'te iş cinayeti! Vinç sepetinden düşen 2 işçi hayatını kaybetti

Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulum aşamasında olan Has Çelik fabrikasında vinç sepetinden düşen 2 işçi hayatını kaybetti.

Bilecik'te iş cinayeti! Vinç sepetinden düşen 2 işçi hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 04.02.2025 - 17:36

Fabrika inşaatında çalışan İbrahim Bayhan ve Ayaz Oktatar, yaklaşık 10 metre yükseklikte bulundukları vinç sepetinde yere düştü.

Ağır yaralanan işçilerden İbrahim Bayhan, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Ayaz Oktatar ise Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Her iki işçi de hayatını kaybetti.


Etiketler: #Bilecik #iş cinayeti

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