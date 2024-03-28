Bilecik'te örnek davranış... Dolandırıcının babası parayı sahibine teslim etti

Yayınlanma: 28.03.2024 - 11:38

Güncelleme: 28.03.2024 - 11:39

Kendisini polis olarak tanıtan A.E, kent merkezinde yaşayan H.A'yı telefonla arayarak "adının suça karıştığı, dosyayı kapatmak için güvenlik amacıyla evdeki ziynet eşyalarını adresine gelecek polislere vermesi gerektiği" yalanını söyledi.

H.A, evine gelen A.E'ye 1,5 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını verdikten sonra dolandırıldığını fark ederek polise başvurdu.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bunun üzerine Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) görüntülerini incelemesi sonucu A.E'nin taksiyle evinin bulunduğu Kocaeli'ye gittiğini belirledi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçilmesinin ardından polisin ulaştığı A.E'nin babası H.E, Bilecik'e gelerek, oğlunun eve bıraktığı altınları polis merkezinde ekiplere verdi. Ziynet eşyaları, H.A'ya teslim edildi.

Şüpheli A.E'nin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.