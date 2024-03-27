Bilecik'te otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Bilecik'te otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 27.03.2024 - 11:08
Bilecik'te otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
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Alınan bilgilere göre; Beşiktaş Mahallesi Necati Önen Caddesi seyir halindeki Çağrıhan Y. idaresindeki 34 YK 7513 plakalı Volkswagen marka otomobil araçların arasından karşıya geçmekte olan yaya Bünyamin Ö. (7) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.


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