Otomobil manava daldı: 1 yaralı
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde otomobilin manava daldığı kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Altıok Mahallesi Ziraat Caddesi’nde M.E. kontrolündeki 33 AGB 601 plakalı hafif ticari araç ile A.Ç. kontrolündeki 21 ADV 743 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil manava daldı. Otomobilde bulunanlardan O.A., olay yerine gelen ambulans ile Bismil Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kaza geçiren Şirin Payzın ameliyat oldu
- 100’den fazla hemşire istifa etti!
- 'Bir babayiğit çıkar, devranı yerle yeksan eder'
- Özel, o kent için uyarıda bulundu!
- TİP 'uzman mütalaasını' açıkladı
- Karabük'te KYK yurdunda intihar!
- Buse Terim'den boşanma sonrası ilk açıklama
- Ümit Özdağ'dan açıklama!
- Galatasaray'dan olay görüntülere tepki!
- NBA yıldızından Fenerbahçe tahmini!