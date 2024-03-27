Otomobil manava daldı: 1 yaralı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde otomobilin manava daldığı kazada 1 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 27.03.2024 - 00:34
Otomobil manava daldı: 1 yaralı
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Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Altıok Mahallesi Ziraat Caddesi’nde M.E. kontrolündeki 33 AGB 601 plakalı hafif ticari araç ile A.Ç. kontrolündeki 21 ADV 743 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. 

Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil manava daldı. Otomobilde bulunanlardan O.A., olay yerine gelen ambulans ile Bismil Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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