Bilecik'te Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Bilecik'te Ramazan pidesinin fiyatı 6 TL olarak belirlendi.

ANKA
29 Mart 2022 Salı, 15:39
Bilecik'te Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
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Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği'nce fırıncılardan gelen talepler üzerine belirlenen ücrete göre, Ramazan ayında Bilecik'te satışa sunulacak 320 gram sade pidenin fiyatı 6 lira olarak belirlendi.

Geçen yıl 300 gram sade pide 3 TL, yumurtalı susamlı 4 TL, sade 600 gram 6 TL, yumurtalı susamlı 600 gram 8 TL olarak satışa sunulmuştu.

Öte yandan 200 gram ekmeğin ise, 3 liradan satılacağı açıklandı.


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