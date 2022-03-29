Bilecik'te Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Bilecik'te Ramazan pidesinin fiyatı 6 TL olarak belirlendi.
Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği'nce fırıncılardan gelen talepler üzerine belirlenen ücrete göre, Ramazan ayında Bilecik'te satışa sunulacak 320 gram sade pidenin fiyatı 6 lira olarak belirlendi.
Geçen yıl 300 gram sade pide 3 TL, yumurtalı susamlı 4 TL, sade 600 gram 6 TL, yumurtalı susamlı 600 gram 8 TL olarak satışa sunulmuştu.
Öte yandan 200 gram ekmeğin ise, 3 liradan satılacağı açıklandı.
İlgili Haberler
- Kütahya'da Ramazan pidesinin fiyatı 10 TL'ye çıktı!
- İzmir'de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
- Son dakika... İstanbul'da ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Video Haberler
- AVM'de sağlık skandalı
- Rus ve Ukraynalı müzakereciler arasında ilginç diyalog
- Davutoğlu'na ziyaret sırasında 'protesto'
- Edirne'de katliam: 4 kişilik aile ölü bulundu
- Bebeğini boğmaya çalışan anne serbest bırakıldı
- Yurttaşları yatırım vaadiyle 1 milyon TL dolandırdılar
- Çalıntı araçlar motorlarını 'change' yapmışlar
- Esenyurt’ta asansörde taciz girişimi
- Kilisenin papazı ve rahibi gözaltına alındı
- 2 katlı binanın çatısında çökme
En Çok Okunan Haberler
- Çavuşoğlu: En anlamlı ilerleme bugün kaydedildi
- WhatsApp kullanıcıları dikkat: 31 Mart son tarih
- Ölen hastanın yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı
- Şeker fiyatları neden artıyor?
- Rus ve Ukraynalı müzakereciler arasında ilginç diyalog
- Kılıçdaroğlu’nun avukatı 'Hodri meydan' diyerek duyurdu
- Kar yığınları araçların üstüne düştü
- Egzoz muayenesi yaptırmayanlar dikkat: Ceza kesilecek
- Eşini öldüren emekli öğretmen tutuklandı
- Bilecik'te Ramazan pidesine zam!