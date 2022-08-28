Bilecik'te su kanalına giren minibüsteki 9 kişi yaralandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yoldan çıkarak su kanalına giren minibüsteki 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.

AA
28 Ağustos 2022 Pazar, 08:53
Bilecik'te su kanalına giren minibüsteki 9 kişi yaralandı
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D-650 kara yolunda Bilecik'ten Sakarya istikametine seyreden Ahmet G. (54) idaresindeki 34 DMV 370 plakalı minibüs yoldan çıktı. Yolun yaklaşık 5 metre aşağısında bulunan su kanalına girerek durabilen minibüste bulunan yolculardan 3'ü ağır, 6'sı hafif şekilde yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce minibüsten çıkarılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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