Bilge Ersel'in evini sattırıp 1 milyon dolarını aldılar
Telefon dolandırıcılarının son kurbanı bir dönemin ünlü ismi Bilge Ersel oldu. Dolandırıcılar, Beşiktaş’taki evini sattırdıkları 85 yaşındaki sanatçının bankadaki 1 milyon dolarını da aldılar.
Sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlı, Prof. Dr. Ahmet Demirel, eski devlet bakanı Azimet Köylüoğlu, ünlü finansçı Aysun Mercan, yüksek mühendis Ceren Ataman, Prof. Dr. Zerrin Bayrakdar ve Mimarlık Vakfı Başkanı Bülend Ceylan'dan sonra son kurban bir dönemin ünlü isimlerinden 85 yaşındaki sanatçı Bilge Ersel oldu.
Sabah gazetesinin haberine göre, Bilge Ersen uzun yıllardır Etiler'de bir bakım evinde yaşıyordu. Ailesinden ve İstanbul Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapan ablasından kalan yüklü gayrimenkullerin yarı hissedarı olan Ersel'in ortağı ise ablası Kadriye Gülşen'di.
İstanbul Beşiktaş'ta 3, Kadıköy'de 2, Mersin'de 1 adet gayrimenkulün hissedarı olan ünlü sanatçı, yakın zamanda kamulaştırılan bir gayrimenkulü karşılığında yaklaşık 2 milyon liraya daha sahip oldu.
EVİNİ SATTIRDILAR
Özel bir bankada da milyon dolarları olan sanatçı iddiaya göre geçtiğimiz Temmuz'da yılların birikimi olan servetini aniden satmaya başladı.
Beşiktaş'ta bir gayrimenkulü değerinin çok altında satan ünlü sanatçı, ardından özel bir bankaya giderek yüklü miktarda parasının tamamını çekmek istedi. Yine iddiaya göre banka görevlilerinin verdiği yaklaşık 1 milyon doları, banka dışında kendisini bekleyen bir kişiye teslim eden ünlü sanatçı, banka görevlilerinin uyarılarına rağmen parayı verdikten sonra Etiler'deki huzurevine döndü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yapılan ihbar sonrası kardeşinin dolandırıldığından emin olan abla Kadriye Gülşen'in iki kızı, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, teyzelerine vasi atanmasını talep etti. Son dönemde yapılan gayrimenkul satışı ve banka hesaplarının incelenmesini isteyen iki yeğen, ünlü sanatçının tüm gayrimenkullerine tedbir konulmasını istedi.
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