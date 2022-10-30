Şanlıurfa'da 'telefonla dolandırıcılık' şüphelisi tutuklandı
Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Aramalarda çok sayıda değerli eşya ve yüklü miktarda para ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, asker, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerce yapılan çalışmalarda şüpheli A.E.H. (25) Rabia Meydanı'nda gözaltına alındı.
26 TAM ALTIN, 10,5 GRAM ALTIN, 21 ÇEYREK ALTIN...
Şüphelinin çantasında yapılan aramada, 26 tam altın, 2 yüzük, 10,5 gram altın, 21 çeyrek altın, 5 yarım altın, 1 kolye, 2 küpe, 1920 dolar, 700 Euro ve 29 bin 725 lira ele geçirildi.
Ekiplerce yapılan detaylı araştırmada A.E.H'nin Balıkesir ve İstanbul'da telefonla gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık olaylarının da şüphelisi olduğu tespit edildi.
Emniyet'teki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.
Video Haberler
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Cadılar Bayramı'nda izdiham
- Rusya 'Tahıl Koridoru' anlaşmasından çekildi
- Fenerbahçe, İstanbulspor maçına hazır
- Ali Koç'tan tepki: Olacak iş değil, hayretler içindeyim
- Yargıdan 'Halil Konakcı' kararı
- Erdoğan ön sipariş ve fiyat tarihi verdi
- İBB'den 'Lebon' için son çağrı
- TOGG CEO’sundan fiyat açıklaması
- Başarır ile Mustafa İnal birbirine girdi
- Kadın Futbol Süper Ligi toplu sonuç ve görünüm