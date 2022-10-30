Şanlıurfa'da 'telefonla dolandırıcılık' şüphelisi tutuklandı

30 Ekim 2022 Pazar, 10:51

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, asker, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda şüpheli A.E.H. (25) Rabia Meydanı'nda gözaltına alındı.

26 TAM ALTIN, 10,5 GRAM ALTIN, 21 ÇEYREK ALTIN...

Şüphelinin çantasında yapılan aramada, 26 tam altın, 2 yüzük, 10,5 gram altın, 21 çeyrek altın, 5 yarım altın, 1 kolye, 2 küpe, 1920 dolar, 700 Euro ve 29 bin 725 lira ele geçirildi.

Ekiplerce yapılan detaylı araştırmada A.E.H'nin Balıkesir ve İstanbul'da telefonla gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık olaylarının da şüphelisi olduğu tespit edildi.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.