BİLGİ Çocuk Çalışmaları Birimi 15. yılını kutladı
Bilgi Üniversitesi bünyesindeki BİLGİ Çocuk Çalışmaları Birimi, 15 yıldır çocuklar için çalışıyor. 15. yılını kutlayan çalışma adına Santral İstanbul Kampusu’nda etkinlik düzenlendi.
İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde çocuk hakları alanında faaliyet gösteren BİLGİ Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOÇA) 15. yılını kutluyor.
Bu nedenle üniversitenin Santral İstanbul Kampusu’nda düzenlenen etkinlikle konuşan rektör Prof. Dr. Ege Yazgan, “ÇOÇA’nın kurulduğu yıldan bu yana geliştirdiği eğitim materyallerinin hem çocukların hem yetişkinlerin çocuk haklarını öğrenmeleri için şimdiye kadar 70 binden fazla çocuğa, 15 binden fazla yetişkine ulaştı. 40’ı aşkın sosyal sorumluluk ve araştırma projesi gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı.
İLERLEME YOK
ÇOÇA Koordinatörü Gözde Durmuş, birimin 15 yıldır çocuk hakları eğitimi, çocuğun iyi olma hali, çocuk katılımı, toplumsal cinsiyet eşitliği, çocuk işçiliğinin önlenmesi alanında çalıştığını belirterek şöyle devam etti: “15 yıllık süre içerisinde çocuk hakları alanında istatistiklerde önemli bir ilerleme kaydettiğimizi söyleyebilmeyi isterdim. Ne yazık ki çoklu krizler dönemindeyiz. Çocukların ihtiyaçları değişiyor, dönüşüyor. Pandemi, iklim krizi gibi bir sürü krizin içinde çocuklar aslında en çok etkilenen ve en az sesi çıkan gruplar arasında yer alıyor.”
İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci ise “Çocuğun üstün yararı Türkiye’de maalesef kâğıt üzerinde kalan, gerçekleştiremediğimiz ve daha çok yolumuz olan bir alan. O yüzden bunun için herkesin elbirliğine, çocuğun üstün yararını gözeten bir bakış açısına ihtiyacımız var” dedi.
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