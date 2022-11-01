İstanbul Bilgi Üniversitesi, Küresel Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Haftası'nı kutladı

01 Kasım 2022 Salı, 18:39

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya Bölümü, UNESCO tarafından küresel çapta medya ve bilgi okuryazarlığının artırılması ve teşvik edilmesi amacıyla 24-31 Ekim'de düzenlenen Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Haftası'nı etkinliklerle kutladı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, etkinliklerde, medya ve bilgi okuryazarlığının farklı boyutları ele alınırken, bağımsız doğrulama platformu Teyit tarafından öğrencilere yönelik bir teyitçilik atölyesi de gerçekleştirildi.

Esra Ercan Bilgiç

UNESCO Türkiye Milli Komitesi tarafından düzenlenen "Küresel Medya ve Bilgi Okuryazarlığı" çevrim içi seminerine İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Esra Ercan Bilgiç katıldı.

UTMK İletişim İhtisas Komitesi Üyesi Doç. Dr. Özlem Avcı Aksoy moderatörlüğünde "Çocukların Dijital Medya Okuryazarlığı" başlıklı bir konuşma yapan Ercan Bilgiç, Bilgi İletişim Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Dijital Medya ve Çocuk Platformu'nun yol haritasını çizerken, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komisyonu'nun çalışmalarını kendilerine referans aldıklarını aktardı.

Bilgiç şunları kaydetti:

"2021 yılının mart ayında Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komisyonu'nun kabul ettiği Genel Yorum 25'i çok önemsiyoruz. Burada bilgi edinme hakkı dijital dünyadaki çocuk hakları arasında önemli madde olarak yer alıyor. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin dört temel ilkesinden ikisi çocuğun yüksek yararını koruma ve çocuğun görüşlerini serbestçe ifade etme hakkı ilkeleri. Çocuklara dijital medya okuryazarlığı becerileri kazandırmak, onların doğru bilgiye erişebilme, bilgi ve enformasyonu eleştirel bir gözle analiz etme ve doğru bilgiyi üretebilme becerilerini geliştirmekten geçiyor. Bu dünya genelinde çocukları ilgilendiren önemli bir mesele olarak karşımıza çıkıyor."

KULLANICILARIN ÜÇTE BİRİ ÇOCUK

Ercan Bilgiç, çocuk hakları çerçevesinde çocuklara, ebeveynlere ve öğretmenlere dijital medya okuryazarlığı becerileri kazandırmak için teknoloji şirketlerine ve ülkelere teknoloji sektörünün daha fazla düzenlenmesi ve yasal standartlara tabi olması için çağrıda bulunmanın önemli olduğunu vurguladı.

Dijital medya kullanıcılarının üçte birinin çocuk olduğunu aktaran Bilgiç, şunları kaydetti:

"Ancak bu dünya yetişkinlere yönelik tasarlanmış bir dünya. Ticari çıkarı ön planda tutan, çocukların iyi olma halini önemsemeyen bir dünya içerisinde çocuklar yollarını bulmaya çalışıyorlar. UNESCO dışında UNICEF, OECD, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluş bu konuda önemli çalışmalar yapıyor. Konunun önemine dikkat çekmenin dışında, yayınladıkları raporlarla, kılavuzlarla ve strateji belgeleriyle hükümetleri, anne-babaları, yasa yapıcıları, teknoloji sektörünü, eğitimcileri yönlendirmeye çalışıyorlar. Sosyal medyada sahte içerikler üreten kötü niyetli kişilerin bu dijital dünyada varlığı bir gerçek.

Tıklanma sayıları önemli ölçüde maddi kazanç elde etmeyi sağlıyor. Araştırmalara da baktığımızda manipülasyon üzerinden sahte bilginin daha fazla yayıldığını görüyoruz ve gerçekliği arayıp bulmak adeta imkansız hale geliyor. Hatta günümüzde 'derin sahte' olarak Türkçeye çevirebileceğimiz gerçeğin birebir kopyası gibi görünen ancak yapay zekayla oluşturulmuş videolarla, yapılmayan konuşmaların yapılmış gibi göründüğünü biliyoruz. Çocuklara aslında öğretmemiz gereken ilk soru şu; 'Görmek inanmak mıdır?’ Dijital medya okuryazarlığının belki de ilk ve önemli sorusu bu. Bunu her fırsatta çocuklarımıza sorma ve bunun üzerine tartışmak gerekiyor."

Erkan Saka

İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya Bölümü Başkanı Doç. Dr. Erkan Saka ise İBB Kütüphane Troleybüs'te İlayda Koçoğlu’nun moderasyonunu üstlendiği "Dijital Medya Okuryazarlığı" başlıklı bir seminer verdi.

Saka, dijital okuryazarlığın genişleyen ve evrilen bir medya ekosistemine bağlı olarak dinamik bir konsept olduğuna işaret ederek, özellikle Web3 bağlamında yeni internet tahayyülleri oluşurken dijital okuryazarlığın hayati bir rol oynayacağını vurguladı.

Etkinlik kapsamında, Bahadır İşler "TV Yayıncılığında Tasarımcının Rolü" başlıklı seminer verirken, şüpheli bilgileri inceleyen bağımsız doğrulama platformu Teyit ise santralistanbul kampüsünde öğrencilerin yanlış bilgi sorununa karşı eleştirel düşünme ve teyitçilik becerilerini deneyimleyebilecekleri bir atölye düzenledi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya Bölümü Dr. Öğr. Üyesi İvo Furman da dijital ortamlarda aşı teknolojileri bağlamında gerçekleşen dezenformasyon kampanyalarına dair örnek bir vakayı incelediği makalesiyle ilgili bir sunum gerçekleştirdi.