Son bir haftada, çalışmak zorunda bırakılan üç çocuk yaşamını yitirdi

18 Kasım 2022 Cuma, 04:00

Ekonomik kriz ve yüksek enflasyon toplumun tüm kesimlerini zorlarken en olumsuz etki çocuklar üzerinde görülüyor.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG Meclisi) ekim ayı verilerine göre, 2022’nin ilk 10 ayında 22’si 14 yaş ve altı olmak üzere toplam 54 çocuk/genç, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

Son yedi günde üç tarım işçisi çocuk iş kazası nedeniyle öldü. Hatay Erzin’de 14 yaşındaki Dicle Nur Selçuk, bir narenciye paketleme fabrikasında mevsimlik işçi olarak çalışıyordu. Selçuk, meyve paketlerken kıyafetini makinenin makarasına kaptırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Selçuk, kurtarılamadı. Yine Erzin’de bir narenciye tarlasında ailesi ile birlikte tarım işçiliği yapan 14 yaşındaki Fidan Tunç, iddiaya göre çalıştığı esnada ortadan kayboldu. Tunç, Karahöyük mevkisindeki Botaş yolu üzerinde başka bir narenciye bahçesinde ölü olarak bulundu. Konya Çumra’da ise 9 yaşındaki Hasan Eymen Ergen ailesiyle birlikte pancar tarlasına çalışmaya gitmişti. Traktöre takılmaya çalışan iki römork arasında sıkışan Eymen yaşamını yitirdi.

"KANUNA UYULMUYOR"

Cumhuriyet’e konuşan İSİG Mecli-si’nden Özgür Hüseyin Akış, anne-babaların geçimlerini sağlayamadıkları için çocukları okuldan alıp çalıştırmak zorunda kaldıklarını belirtti. Giderek artan yoksulluktan çocukların olumsuz etkilendiklerini belirten Akış, “İş kanununa göre çocuklar ağır işlerde çalıştırılamaz ama buna dikkat edilmiyor. Çocuk işçiliğinin nedeni yoksulluktur. İşyerleri çocuk işçileri genelde sigortasız çalıştırıyor ve asgari ücretin altında ödeme yapıyor” dedi. ? İSTANBUL