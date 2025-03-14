'Bilgi toplayıp İran istihbarat servisine aktardılar' iddiası MİT'ten İstanbul merkezli 3 ilde 'casusluk' operasyonu: Gözaltılar var!

İran istihbarat servisine casusluk yaptığı belirlenen 5 şüpheli, yapılan operasyonla gözaltına alındı.

'Bilgi toplayıp İran istihbarat servisine aktardılar' iddiası MİT'ten İstanbul merkezli 3 ilde 'casusluk' operasyonu: Gözaltılar var!
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DHA
Yayınlanma: 14.03.2025 - 13:54

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda İran istihbarat servisine casusluk yaptığı belirlenen 5 şüpheli İstanbul merkezli 3 ilde yapılan operasyonla gözaltına alındı.

İRAN İSTİHBARAT SERVİSİNE AKTARDILAR

İstanbul merkezli Antalya ve Mersin'de yapılan operasyonlarda, Türkiye'deki askeri üs ve önem arz eden bölgeler ile yurt dışında bulunan kritik öneme sahip noktalar ile ilgili bilgi toplayıp, İran istihbarat servisine aktardığı tespit edilen 5 şüpheli eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.


Etiketler: #İran

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