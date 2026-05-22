Bilgi Üniversitesi ayakta... Öğrencilerden karara büyük tepki: Oturma eylemine başladılar

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Cumhurbaşkanlığı kararıyla kapatılmasının ardından üniversite çalışanları ve öğrenciler bugün okul bahçesinde açıklama yapmak için toplandı.

Açıklama yapmak isteyen öğrenciler ve üniversite çalışanlarının eylemi polis barikatlarıyla engellenmeye çalışılıyor.

REKTÖR, BİNAYA GİRDİ

Öğrenciler slogan atarak Rektörlük binasına yürüyor. Öte yandan Bilgi Üniversitesi Rektör Ege Yazgan, öğrenciler yaklaşınca rektörlük binasına girdi.

Öğrenciler kapı önünde 'Diplomasız Erdoğan', 'Zıpla zıpla zıplamayan tayyipçi' ve 'Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek' sloganları atıldı.

Sloganlar sonrası polis ekipleri "Kanunsuz slogan atıyorsunuz yapmayın" açıklaması yaptı.

Kapıyı kilitleyen görevliler, öğrencilerin baskıları sonucunda okulun kapısını açtı. Okul, basın mensuplarına, mezun öğrencilere ve desteğe gelen herkese açıldı.

YEMEK KARTLARI VE ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI İPTAL EDİLDİ

Üniversite kaynaklarından edinilen bilgiye göre, öğretim görevlileri ile idari personelin yemek kartları ve özel sağlık sigortaları iptal edildi. Ayrıca üniversitenin Kuştepe’de bulunan hazırlık kampüsüne akademik personelin girişine kısıtlama getirildiği, hazırlık biriminde görev yapan öğretim görevlilerinin ise kampüs kartlarının kullanıma kapatıldığı belirtildi.

Öte yandan, öğretim görevlilerinin kurumsal e-posta hesaplarına erişimde sorun yaşadığı ifade edilirken, hazırlık kampüsünde görev yapan bazı akademisyenlere özel güvenlik tarafından odalarını boşaltmaları gerektiğinin bildirildiği aktarıldı.

OTURMA EYLEMİNE GEÇTİLER

Öğrenciler yaptıkları açıklamanın ardından rektörlük binasının önünde oturma eylemine geçti.