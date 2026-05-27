Bilgi Üniversitesi eylemlerine katılmıştı: Hafize Çetin gözaltına alındı

27.05.2026 14:48:00
BBC Türkçe
Bilgi Üniversitesi'nin kapatılmasının ardından başlayan eylemlere katılan öğrencilerden Hafize Çetin, bugün gözaltına alındı.
Bilgi Üniversitesi psikoloji bölümü ikinci sınıf öğrencilerinden Hafize Çetin bugün evinden gözaltına alındı.

Çetin'e basına verdiği ve sosyal medyada da paylaşılan röportajlarından yola çıkılarak "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu yöneltildiği öğrenildi.

"HAFİZE ASLA YALNIZ DEĞİLDİR"

Konu hakkında BBC Türkçe'ye konuşan kaynaklar, Hafize Çetin'in durumunun iyi olduğunu, gözaltı kararının beklenmedik bir şekilde geldiğini vurguladı. Kaynaklar, Çetin haricinde başka bir öğrenci hakkında henüz gözaltı kararı olmadığını belirtti.

Çetin'in bugün Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde hakim karşısına çıkması bekleniyor. Bilgi Öğrenci Dayanışması hesabından yapılan bir paylaşımda "Bizleri korkutup sindirmek için yapılan bu baskılara karşı bir aradayız, Hafize asla yalnız değildir" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Bilgi Üniversitesi, 22 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan bir cumhurbaşkanı kararı ile kapatıldıktan üç gün sonra, 25 Mayıs'ta başka bir cumhurbaşkanı kararı ile tekrar açıldı.

Bilgi Üniversitesi öğrencileri üç gün boyunca okullarının faaliyetine son verilmesini protesto etmişti.

Bilgi Üniversitesi'nin yeniden açılması kararı için AKP'den 'kamu yararı' açıklaması AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Bilgi Üniversitesi'nin yeniden açılması kararının "kamu yararı" gözetilerek verildiğini söyledi.
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı | Öğrenciler ve akademisyenler: Direniş kazandı! Cumhurbaşkanlığı kararıyla faaliyet izni durdurulan ve üç gün sonra yeniden açılan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğrenciler, akademisyenler ve sendika temsilcileri kampüs önünde açıklama yaptı. Üniversite bileşenleri, kararın geri çekilmesini “direnişin kazanımı” olarak değerlendirirken, yaşanan sürecin hukuksuzluğuna dikkat çekti.
Erdoğan önce kapatıp, sonra açmıştı: Bilgi Üniversitesi'nden açıklama geldi AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bir gecede kapatılıp, tepkilerin ardından yeniden Erdoğan'ın imzasıyla faaliyete başlayan Bilgi Üniversitesi'nden bir yazılı açıklama geldi.