Bilgi Üniversitesi eylemlerine katılmıştı: Hafize Çetin gözaltına alındı

Bilgi Üniversitesi psikoloji bölümü ikinci sınıf öğrencilerinden Hafize Çetin bugün evinden gözaltına alındı.

Çetin'e basına verdiği ve sosyal medyada da paylaşılan röportajlarından yola çıkılarak "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu yöneltildiği öğrenildi.

"HAFİZE ASLA YALNIZ DEĞİLDİR"

Konu hakkında BBC Türkçe'ye konuşan kaynaklar, Hafize Çetin'in durumunun iyi olduğunu, gözaltı kararının beklenmedik bir şekilde geldiğini vurguladı. Kaynaklar, Çetin haricinde başka bir öğrenci hakkında henüz gözaltı kararı olmadığını belirtti.

Çetin'in bugün Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde hakim karşısına çıkması bekleniyor. Bilgi Öğrenci Dayanışması hesabından yapılan bir paylaşımda "Bizleri korkutup sindirmek için yapılan bu baskılara karşı bir aradayız, Hafize asla yalnız değildir" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Bilgi Üniversitesi, 22 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan bir cumhurbaşkanı kararı ile kapatıldıktan üç gün sonra, 25 Mayıs'ta başka bir cumhurbaşkanı kararı ile tekrar açıldı.

Bilgi Üniversitesi öğrencileri üç gün boyunca okullarının faaliyetine son verilmesini protesto etmişti.