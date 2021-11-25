Bilim insanları en tehlikeli Covid-19 varyantını tespit etti!
259 milyondan fazla insana bulaşan koronavirüs salgını ile ilgili endişe verici bir keşif yapıldı. Bilim insanları Afrika'nın güneyinde bulunan Botsvana'da Covid-19'un en çok mutasyona uğramış varyantını tespit etti.
Bilim insanları Botsvana’da Covid-19’un şu ana kadar en çok mutasyona uğramış varyantını tespit etti. Resmi olarak B.1.1.529 koduyla bilinen bu varyantı ise “Nu varyantı” adı verildi.
Sözcü'de yer alan habere göre; uzmanlar bu varyant içerisinde tam 32 farklı mutasyon tespit edildiğini açıklarken, bu virüsün koronavirüs aşılarına karşı daha dirençli olabileceğini duyurdu.
Bilim insanları, “Bu varyant şu ana kadar karşılaştıklarımız arasında en tehlikelisi olabilir” yorumunu yaparken şu ana kadar sadece 10 vaka tespit edildiği belirtildi. Üç farklı ülkede bulunduğunu açıklayan London College Üniversitesi’nde görevli bilim insanı Profesör François Balloux, “Bu varyant muhtemelen teşhis konulmayan bir AIDS hastasına bulaştıktan sonra mutasyona uğradı” dedi.
“KARŞILAŞTIĞIMIZ EN KÖTÜ ŞEY”
Genetik mutasyon dolayısıyla şu an geliştirilen aşıların bu varyanta karşı etkisinin daha az olabileceğini aktaran uzmanlardan Dr. Tom Peacock İngiliz Daily Mail gazetesine, “Bu varyantın mutasyon kombinasyonu korkunç” dedi. Peacock, “Bu varyant kağıt üstünde Delta varyantı da dahil olmak üzere karşılaştığımız en kötü şey olabilir” diye konuştu.
Nu varyantı olarak bilinen bu virüsün şu an dengesiz olduğunu ve bunun da hastalıkla mücadelede daha büyük zorluk çıkarabileceğini açıklayan uzmanlar, “3 varyant Botsvana’da tespit edildi 6 vaka da Güney Afrika’da. Hong Kong’da yaşayan 36 yaşındaki bir adamda da bu hastalık tespit edildi” ifadelerini kullandı.
Olayla ilgili İngiliz yetkililer de harekete geçti… İngiliz kamu sağlığı kuruluşu bölgede yaşanan gelişmeyi yakından izlediklerini duyurdu.
BİRÇOK MUTASYONDAN PARÇA VAR
Bilim insanları Nu varyantında, Beta varyantındaki K417N ve E484A mutasyonlarının tespit edildiğini ve bunların aşıya karşı direnç sağladığını açıklarken aynı zamanda Delta varyantında bulunan N440K ve New York varyantında bulunan S477N mutasyonlarının da tespit edildiğini duyurdu. Bu mutasyonlar da antikorlardan kaçmaya yarıyor.
Öte yandan uzmanlar P681H ve N679K mutasyonlarının da tespit edildiğini ve bunların normalde birlikte çok nadiren görüldüğünü aktardı. Uzmanlar bu mutasyonların da aşıya direnç sağladığını belirtti.
Bilim insanları Nu varyantında bulunan N501Y mutasyonunun ise bulaşmayı hızlandırdığını dile getirdi. Nu varyantında ayrıca, G446S, T478K, Q493K, G496S, Q498R ve Y505H mutasyonları tespit edildiği kayıtlara geçti. Fakat bilim insanları henüz bunların etkisinin bilinmediğinin altını çizdi.
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