Nevşin Mengü koronavirüse yakalandı
Nevşin Mengü, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Gazeteci Nevşin Mengü, koronavirüse yakalandığını duyurdu.
3 kez Biontech aşısı olduğunu söyleyen Mengü, hastalığı hafif geçirmediğini belirtti.
Mengü Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19 pozitifim maalesef. 3 doz Biontech olmuş olmama rağmen pek de hafif geçmiyor. Bendeki semptomu baş ağrısı oldu. Hastalığı geçirmiş arkadaşlar, tavsiyeniz varsa alırım" ifadelerini kullandı.
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