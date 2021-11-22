Nevşin Mengü koronavirüse yakalandı

Nevşin Mengü, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
22 Kasım 2021 Pazartesi, 10:47
Nevşin Mengü koronavirüse yakalandı
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Gazeteci Nevşin Mengü, koronavirüse yakalandığını duyurdu. 

3 kez Biontech aşısı olduğunu söyleyen Mengü, hastalığı hafif geçirmediğini belirtti.

Mengü Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19 pozitifim maalesef. 3 doz Biontech olmuş olmama rağmen pek de hafif geçmiyor. Bendeki semptomu baş ağrısı oldu. Hastalığı geçirmiş arkadaşlar, tavsiyeniz varsa alırım" ifadelerini kullandı.


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