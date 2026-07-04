Bilim insanları, erkek denek profiline göre belirlenen ilaçların karşı cins için ‘aşırı doz’ anlamına geldiğini savunuyor: Kadınlar yan etkilere daha açık

Bilimsel araştırmalar, kadınların ilaçlara bağlı yan etkileri erkeklere göre daha sık yaşayabildiğini ortaya koyuyor.

Uzmanlar, kadın ve erkek arasındaki biyolojik farklılıkların ilaçların etkisini değiştirebildiğine dikkat çekerek tedavide hekim önerilerine uyulması ve olası yan etkilerin yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhuriyet’e konuşan İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Özben Özge Yüksel, ilaç yan etkilerinin genetik yapı, yaş, cinsiyet, karaciğer ve böbrek fonksiyonları ile kullanılan diğer ilaçlara göre değişebildiğini söyledi.

Kadınlarda vücut ağırlığı, yağ-kas oranı ve ilaç metabolizmasında görev alan enzimlerin farklı çalışmasının ilaçların vücuttaki dağılımını ve etkisini değiştirebildiğini belirten Yüksel, östrojen ve progesteron düzeylerindeki değişimlerin de adet döngüsü, gebelik ve menopoz dönemlerinde ilaçların emilimi ve metabolizmasını etkileyebildiğini ifade etti.

ARAŞTIRMALAR YETERSİZ

Kadınların hormonal döngüleri ve gebelikte oluşabilecek riskler nedeniyle uzun yıllar klinik araştırmalarda yeterince temsil edilmediğini belirten Yüksel, bu nedenle ilaçların güvenlik verilerinin büyük bölümünün erkek katılımcılardan elde edildiğini söyledi.

Araştırmaların, kadınların ilaç yan etkisi yaşama ve bildirme olasılığının erkeklere göre yaklaşık 1.5 - 2 kat daha yüksek olabileceğini gösterdiğini kaydeden Yüksel, bu oranın kullanılan ilaca göre değişebileceğini dile getirdi. Standart tedavilerde kadın ve erkek için çoğu zaman aynı dozların kullanıldığını ifade eden Yüksel, günümüzde yaklaşımın kişiselleştirilmiş tedaviye yöneldiğini söyledi.

Genetik yapı, yaş, kilo, organ fonksiyonları ve hormonal durumun birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Yüksel, kadınların her yaş grubunda klinik araştırmalarda daha fazla yer almasının ve cinsiyete göre yan etki takibinin güçlendirilmesinin daha güvenli ilaç kullanımına katkı sağlayacağını vurguladı.