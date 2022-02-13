Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 13 Şubat 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

13 Şubat 2022 Pazar, 20:22

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.,

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 419 bin 556 Covid-19 testi yapıldı, 73 bin 787 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi yaşamını yitirdi.

CAN KAYBINDA ARTIŞ

Bakanlığın 12 Şubat verilerine göre, 272 kişi yaşamını yitirmişti. Bugün ise can kaybında artış yaşandı ve 276 yurttaş yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Vaka sayısını Twitter hesabından paylaşarak uyarı yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yurttaşlara aşı çağrısında bulundu.

Koca'nın açıklaması şöyle:

"6-12 ŞUBAT ARASINDA toplam yeni vaka sayısı iyileşen sayısından 106 bin fazla. Omicron kaynaklı bu fark yatan hasta sayımıza belirgin oranda yansımadı. Bu yorucu gündemden hızla özgürleşmek, can kayıplarımızı azaltmak için vaka sayısını düşürmeliyiz. Aşı ve tedbir vakaları önler."

6-12 ŞUBAT ARASINDA toplam yeni vaka sayısı iyileşen sayısından 106 bin fazla. Omicron kaynaklı bu fark yatan hasta sayımıza belirgin oranda yansımadı. Bu yorucu gündemden hızla özgürleşmek, can kayıplarımızı azaltmak için vaka sayısını düşürmeliyiz. Aşı ve tedbir vakaları önler. pic.twitter.com/uFAWIj9LTj — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 13, 2022

İşte güncel tablo: