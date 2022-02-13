Yasak Elma'da koronavirüs vakası: Yönetmen Koçoğlu'nun testi pozitif çıktı
Pazartesi akşamları FOX TV ekranında yayınlanmakta olan Yasak Elma dizisinin beşinci sezonu devam ediyor. Son olarak dizinin birinci yönetmeni Ece Erdek Koçoğlu'nun koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Daha önce de dizi setinde üst üste koronavirüs vakaları yaşanmış ve bir süre çekimlere ara verilmişti.
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam ve Berk Oktay'ın yer aldığı "Yasak Elma" dizisinin setinde yeni bir koronavirüs vakası yaşandı. 6. sezon planları yapılan dizinin birinci yönetmeni Ece Erdek Koçoğlu'nun PCR testi pozitif çıktı. Koçoğlu, koronavirüse yakalandı.
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Koçoğlu’nun koronavirüse yakalanmasının ardından bir gün ara verilen diziyi, zaman zaman önemli sahneleri de kendisi çeken yapımcı Fatih Aksoy yönetti.
Pazartesi akşamları FOX TV ekranında yayınlanmakta olan Yasak Elma dizisi beşinci sezonunda. Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay ve Murat Aygen’in başrollerinde yer aldığı dizinin hikayesinde çok heyecanlı bir dönem yaşanıyor. İzleyicilerin de yoğun ilgi gösterdiği Yasak Elma, etkili reytingler ile pazartesi akşamlarının en çok izlenen ikinci dizisi konumunu da sürdürüyor.
Altıncı sezon için hazırlıklarını sürdüren dizinin setinde üst üste koronavirüs vakaları yaşanmış ve bir süre çekimlerin durduğu da olmuştu.
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