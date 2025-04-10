Bilirkişi heyeti Kartalkaya yangınındaki 'tünel' ayrıntısını anlattı: iki otel arasında ‘alışveriş için’ bile kullanılmış

Yayınlanma: 10.04.2025 - 12:27

Güncelleme: 10.04.2025 - 12:27

Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangını faciasının bilirkişi heyeti dün Meclis’te konuyla ilgili kurulan komisyonda sunum yaptı.

Burada konuşan bilirkişi heyetindeki Dr. Hikmet İskender, yanan Grand Kartal Oteli’ne yakın Kartal Oteli’ne giden bir tünel olduğunu belirtti. Bu iki otel arasındaki tünele yangın sonrası bile girildiğini söyleyen İskender “İki otel arasında bir tünel bağlantısı var. Güvenlik kameralarını istedik. Ne hikmetse 22 Şubat’a kadar olan kayıtlar silinmiş” dedi. Kameraların kurtarma kayıtlarından gördüklerini aktaran İskender “Belli tarihlerde orası yolgeçen hanına dönmüş. Giren, çıkan artık iyi niyetli, ne almışlar, ne götürmüşler bilmiyoruz ama bunlar sorgulanıyor” ifadelerini kullandı.

TÜNELDEN ALIŞVERİŞE GİTMİŞLER

Tüneli yangından sonra kullanan kişilerle yaptıkları konuşmadan bir örnek veren İskender, “Diyorlar ki: ‘Biz alışverişten geliyoruz’ Şimdi, alışverişten geliyordun da iki otel arasında tünelde senin ne işin var? Orada bazı deliller yok edilmek istenmiş olabilir” dedi. İncelemeleri sırasında yangın bölgesinin sivil girişe kapatılmasına karşın girenler olduğunu da söyleyen İskender “Güvenli bölge, jandarma çevirmiş; vatandaşın biri geldi. Savcı, binbaşı da ‘Sen ne arıyorsun?’ dedi. ‘Geçiyorum buradan’ dedi. Yahu kardeşim, burası çevrilmiş bir alan. Sen oraya bir şey koysan, sonra biz onu bulsak diyeceğiz ki ‘Burada sabotaj var.’ Ya da sen buradan bir şey alıp götürsen biz nereden bileceğiz” ifadelerini kullandı.

ÖZEL'İN PAYLAŞTIĞI ÖN RAPOR YOK

Komisyonda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yangın faciasıyla ilgili paylaştığı bilirkişi ön raporu da gündeme geldi. AKP’li Nurettin Alan, bilirkişi heyetine hazırladıkları rapor için teşekkür ederek “Bu raporun çıkması bizi de AK Parti olarak rahatlattı. Hem komisyonumuzda hem Meclis Genel Kurulu’nda internette dolaştığı söylenilen bir rapor vardı. ‘AK Parti bu otelin sahiplerini koruyacak. Raporu sümenaltı ettiler. Yeni gelen bilirkişiler AK Parti’nin tarafları, oraları aklayacak kişileri getirdiler’ ithamıyla karşılaştık” dedi. Bilirkişi heyetinde yer alan Prof. Dr. Ramazan Çağlayan da Özel’in paylaştığı raporla ilgili “O piyasada dolandığı söylenilen raporu ben başsavcı beye sordum. ‘Bize öyle bir rapor sunulmadı’ dedi” bilgisini paylaştı.