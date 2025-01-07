Bilirkişi, Kızılay Eski Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ı 'asli kusurlu' buldu

Yayınlanma: 07.01.2025 - 15:57

Güncelleme: 07.01.2025 - 15:57

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olay 9 Temmuz'da yaşanmış, Beykoz Kavacık Rüzgarlıbahçe'de Baki Sokak'tan, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne çıkmaya çalışan Fatıma Zehra Kınık Demir, otomobiliyle Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklete çarpmıştı.

Olayda motosikletin arkasında oturan 17 yaşındaki Batın Barlasçeki düşerek başını beton dubalara çarpıp yaşamını yitirmiş, motosikleti kullanan Yavuz Selim Öztürk ile kaldırımda sürüklenmeye devam eden motosikletin çarptığı Muammer Kızıl ve İbrahim Ethem Üstünışık yaralanmıştı.

SUÇSUZ OLDUĞUNU SÖYLEDİ, 1 GÜN GÖZALTINDA KALDI, SERBEST KALDI

3 kişinin yaralandığı bir kişinin de öldüğü olaydan sonra gözaltına alınan Fatıma Zehra Kınık Demir, bir günlük gözaltı sürecinin ardından mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken; hazırlanan bilirkişi raporunda, ana yola çıkarken diğer araçların geçişini beklemeden çıktığı için kazaya neden olduğu ve yüzde 100 kusurlu bulunduğu kayıtlara geçmişti.

İLK DURUŞMADA ADLİ KONTROL KALDIRILDI

"Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan Kınık'ın yargılanması İstanbul Anadolu Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.

İlk duruşmada hakkındaki adli kontrol kararı da kaldırılan Kınık, adliye koridorlarında maktül yakınlarının tepkileri ile karşılaşmıştı.

BİLİRKİŞİ: ZEHRA KINIK DEMİR ASLİ KUSURLU

Mahkemenin istemi üzerine iki uzman tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda kamera görüntülerine dayanarak kazanın oluş şekli anlatıldı.

Rapora göre, Fatıma Zehra Kınık Demir '2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Madde 47/c,d, Madde 57/a,b-5, Madde 84/h ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa bağlı Yönetmeliğin Madde 95/c,d, Madde 109/a, Madde 109/b-5, Madde 157/a-8, Madde 157/b bentlerinde açıklanan hükümler gereği yukarıda açıklanan trafik kurallarını ihlal ettiğinden kazanın meydana gelişinde asli kusurlu'.

Ayrıca raporda, motosikleti kullanan Yavuz Selim Öztürk ile kazada ölen Batın Barlasçeki kasksız yolculuk yaptığı için tali kusurlu, kazada yaralanan iki yayanın ise kusursuz olduğu belirtildi.

BAĞIMSIZ YARGILAMA, TUTUKLAMA İSTEMİŞLERDİ

Fatıma Zehra Kınık Demir'in neden olduğu kazada motosikleti kullanan Yavuz Selim Öztürk’ün annesi Neriman İnan da kazadan sonra açıklamalarda bulunmuştu.

Kınık'ın kızının ilk etapta tutuklanması gerektiğini söyleyen anne, "Kimin kızı olduğu değil ya da kim olduğuyla değil kimliğinden bağımsız yargılanmasını istiyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz" demişti. Kınık'ın ifadesinde suçlayıcı ifadeler kullanmasını da eleştiren İnan, "Bu kazada benim çocuğumun suçu ölmemesi miydi? O da ölseydi, onu da kaybetmiş olsaydık o zaman nasıl bir ifade verecekti" diye sormuştu.