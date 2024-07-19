Son Dakika... Sinan Ateş cinayeti davasında mütalaa günü

Yayınlanma: 19.07.2024 - 09:12

Güncelleme: 19.07.2024 - 09:41

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin süren davada 13'ü tutuklu 22 sanığın yargılanması sürüyor. Bugün yapılan duruşmada Mahkeme davayı 30 Eylül'e erteledi.

Davada, savcı esas hakkında mütalaasını açıkladı. Mahkeme davayı 30 Eylül'e erteledi.

Açıklanan mütalaada savcı, Mehmet Yüce, Erdem Karadeniz ve Osman Bayraktar isimli 3 tutuksuz yargılanan sanığın beraatini istedi. Tutuklu sanıkların tahliye talepleri ise reddedildi.

ÖNCEKİ CELSELERDE NE OLDU?

Sinan Ateş cinayeti davasına yönelik süren dava 1 Temmuz'da başladı. 1-5 Temmuz arası yapılan duruşmalarda şunlar yaşandı:

. Davada tetikçi olarak yargılanan Eray Özyağcı, ifadesini değiştirdi. Özyağcı, Sinan Ateş'i öldürmek için değil yaralamak için hareket ettiğini söyledi.

. Davada azmettiren olarak yargılanan Doğukan Çep, azmettirenin kendisi olduğunu açıkladı. Ancak Çep, öldürme değil yaralma kastıyla eylemi azmettirdiğini ssvundu. Çep, Sinan Ateş'i öldüren kurşunun davanın müştekilerinden ve olay anı Sinan Ateş'in yanında olan Selman Bozkurt'a ait olduğunu iddia etti.

. Sanık avukatları ise Çep iddiasını sürdürerek, müvekkillerinin "müşterek halinde adam öldürme" suçundan değil, "ağır yaralama" suçundan yargılanması gerektiğini savundu.

. Duruşmalarda müşteki olarak konuşan Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kast ederek, "Devlet Bey, oğlumun öldürülmesi için mi oğlumu Ülkü Ocakları Genel Başkanı yaptı" dedi.

. Müşteki olarak konuşan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, daha önce dile getirmediği bir iddiada bulundu. Ayşe Ateş, eşinin asıl azmettiricilerinin MHP genel başkan yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın olduğunu ileri sürdü.

. Mahkeme; sanıklar Mehmet Yüce, Erdem Karadeniz, Osman Bayraktar, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Aytaç Ataç, Caner Günay, Umut Ersoy ve Alper Atay hakkında adli kontrol tedbirleri kapsamında tahliyesine karar verdi. Ayrıca mahkemenin dosyanın mütalaasının hazırlanması için cumhuriyet savcısına göndermesini kararlaştırdı.