Bill Clinton'ın meşhur fotoğrafının sahibi gazeteci Ali Can Bulut hayatını kaybetti

14 Aralık 2022 Çarşamba, 13:39

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı için Türkiye'ye gelen ve 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin ardından Kocaeli'de bir çadır kenti ziyaret eden ABD başkanı Bill Clinton'ın Erkan bebeği sevdiği anların fotoğrafını çeken gazeteci Ali Can Bulut hayatını kaybetti.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Bir süredir sağlık problemleri yüzünden tedavi gören usta ismin ölüm haberini, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği duyurdu.

Dernek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“AGİT Zirvesi için Türkiye’de bulunan dönemin ABD Başkanı Bill Clinton’un depremzedeleri ziyareti sırasında çektiği fotoğraf ile 1999 Yılın Serbest Fotoğrafı Ödülünü kazanan değerli meslektaşımız Ali Can Bulut’u kaybettik. Kendisini fotoğrafları ile hatırlayacağız. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve camiamıza baş sağlığı dileriz.”

Bulut'un bu fotoğrafı 1999 yılında Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından yılın basın fotoğrafları arasına alınmıştı.

Bulut’un cenazesi, yarın Gebze İlyasbey Camii’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Gebze'de toprağa verilecek.

ALİ CAN BULUT KİMDİR?

1953 yılında Ankara'da dünyaya gelen Ali Can Bulut, Ankara Ekspres, Türk Haberler Ajansı (THA) , Anadolu Ajansı ve Milliyet gazetesinde çalıştı. 2 çocuk babası olan Bulut, bir süredir sağlık problemleri ile uğraşıyordu. Beyin ameliyatı geçiren usta isim, kemoterapi görüyordu.

Anadolu Ajansı'ndan emekli olduktan sonra İzmir Seferihisar’da yaşamaya başlayan Ali Can Bulut, son olarak zatürreye yakalanmıştı.