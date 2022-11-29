Yıldırım Kaya’dan Erdoğan’a ‘sözleşmeli öğretmen’ tepkisi
CHP'li Yıldırım Kaya, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı sözleşmeli personelin kadroya alınma şartlarına tepki gösterdi. Kaya, “Sözleşmeli çalışan öğretmen sayısı 120 bini geçti. Bunlar, 3 artı 1 yıl çalışma zorunluluğundan sonra kadroya zaten otomatikman geçiyorlar. Ama bu öğretmenlerin temel problemi, eş durumu tayinlerini yapamamaları. Yani eşlerinden ayrı, çocuklarından ayrı, memleketlerinden ayrı öğretmenlik yapıyorlar. Eğer bu konuda gerçekten samimi bir çalışma yürütecekseniz önce sözleşmeli öğretmenlerin eş durumu tayinlerini yapmakla başlayın” dedi.
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünkü kabine toplantısının ardından kamuda sözleşmeli olarak çalışanların kadroya geçmelerine ilişkin yaptığı açıklamayı eleştirdi.
Kaya, sözleşmeli öğretmenlerin 3 artı 1 yıl şartını sağladığında otomatik olarak kadroya geçtiklerini belirterek, asıl sorunun eş durumu tayinleri olduğunu söyledi.
Kaya, bugün yaptığı açıklamada şöyle konuştu:
- AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, her pazartesi bakanları topluyor, daha sonra da yeni bir şey açıklıyormuş gibi topluma açıklamalarda bulunuyor. Özellikle 28 Kasım tarihinde yapmış olduğu açıklamada, sözleşmeli çalışanların tamamının kadroya, 3 artı 1’i tamamladıklarında geçeceklerini söylediler. Bunun yanında, sözleşmeli çalışan öğretmenler konusuna da değindi.
“GERÇEKTEN SAMİMİ BİR ÇALIŞMA YÜRÜTECEKSENİZ ÖNCE SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN EŞ DURUMU TAYİNLERİNİ YAPMAKLA BAŞLAYIN”
- Buradan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a çağrı yapmak istiyorum. Sözleşmeli çalışan öğretmen sayısı 120 bini geçti. Bunlar, 3 artı 1 yıl çalışma zorunluluğundan sonra kadroya zaten otomatikman geçiyorlar. Ama bu öğretmenlerin temel problemi, eş durum tayinlerini yapamamaları. Yani eşlerinden ayrı, çocuklarından ayrı, memleketlerinden ayrı öğretmenlik yapıyorlar. Eğer bu konuda gerçekten samimi bir çalışma yürütecekseniz önce sözleşmeli öğretmenlerin eş durumu tayinlerini yapmakla başlayın. Bunu yapmayıp ‘3 artı 1’i dolduranlar kadroya geçecek’ demenizin bir anlamı yok. Bu yasa zaten var. Yeni bir şey söylemiş olmuyorsunuz. Toplumu kandırmaktan vazgeçin. Öğretmenleri de oyalamaktan vazgeçin.
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