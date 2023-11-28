BİM'de şoke eden görüntü: 'Fare bastı'

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde market alışverişi yapmak için BİM’e giren bir yurttaş, gördüğü manzara karşısında şok oldu. Reyonda fare gören yurttaş, o anları cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.

İHA
Yayınlanma: 28.11.2023 - 09:00
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Karaman Mahallesi’nde bulunan BİM’e alışveriş yapmak için gelen bir yurttaş, suların bulunduğu bölümde bir fare gördü.

Gördüğü manzara karşısında şoke olan yurttaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Su ve sodaların bulunduğu reyonda duran fareyi kaydeden yurttaş, “Burası Karaman BİM. Görüyorsunuz reyonda kocaman bir fare. BİM’i fare bastı. Sakarya Karaman BİM’de kocaman fare, şu anda su stantlarının orada” ifadelerini kullandı.


BİM Fare

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