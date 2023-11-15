MasterChef'te Cemre-Dilara gerginliği! "Aklımın değil kalbimin istediği kişiyi gönderiyorum" demişti, yanıt sert oldu: "Onu eleyene kadar uyumayacağım"
MasterChef gergin anlara sahne oldu. Cemre, bireysel dokunulmazlığı kazandı ve ilk eleme adayını seçmek zorunda kaldı. Cemre'nin tercihiyle ilk gitme adayı Dilara oldu, ikinci gitme adayı ise Ayaz olarak belirlendi.
Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef'te gerginlik artmaya devam ediyor. Dilara önce "Cemre'nin beni potaya göndermesi çok normal." dedi, ardından ona meydan okudu.
2019 yılında MasterChef'in şampiyonu olan Cemre'yi hedef alan Dilara, Cemre'nin "Aklımın değil kalbimin istediği kişiyi gönderiyorum" sözlerini hatırlattı.
"Onu eleyene kadar uyumayacağım"
mynet'in haberine göre, Dilara Camre'ye resmen meydan okuyarak şunları söyledi: "Cemre için, 'Aklıyla hareket etse zaten kaybeden tabağı gönderir. Bunu bir şova dönüştürdü.' diyorum. Ve bu kadar açık konuşuyoruz madem, şimdi itiraf ediyorum ki, onunla bu saatten sonra kişisel bir problemim var. Onu eleyene kadar da uyumayacağım. Bu kadar net söylüyorum."
Cemre'nin yanıtı ise sadece "Kişisel problemimiz var zaten!" oldu. Gerginlik MasterChef yarışmasının daha da ilginç hale gelmesine neden oluyor gibi görünüyor.
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