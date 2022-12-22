BİM'in kurucularından Cuneyd Zapsu kimdir, kaç yaşında? Cuneyt Zapsu nereli?

22 Aralık 2022 Perşembe, 18:01

Adının sıklıkla duyulduğu isimlerden olan Cuneyd Zapsu, yurttaşlar arasında merak konusu oldu. Cuneyd Zapsu'nun yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

BİM'İN KURUCUSU CUNEYD ZAPSU KİMDİR?

Cuneyd Zapsu, 19 Kasım 1956'da İstanbul'da doğdu. Memleketi Van olan Cuneyd Zapsu'nun babası Pertev Zapsu, iktidardaki Demokrat Parti'nin önemli üyelerindendi. Pertev Zapsu, 27 Mayıs Darbesi'nden sonra yurt dışına çıkmak zorunda kaldı. Bu nedenle Cuneyd Zapsu, çocukluğunu Münih'te geçirdi ve 1962-1967 yılları arasında ilkokul eğitimini orada tamamladı. 1967-1974 yılları arasında İstanbul'da Alman Lisesi'nde eğitim gördü. Cuneyd Zapsu, 1979'da İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi iktisat bölümünü tamamladı. İş hayatına özel sektörde atılan Cuneyd Zapsu, Almanya'da üniversiteye devam ettiği dönemde babasının Almanya'da kurduğu tekstil şirketini canlandırdı. Daha sonra ağabeyiyle birlikte fındık ihracatına başladı. Zapsu, ağabayeyile 1979'da Balsu Gıda'yı ve 1995'te de BİM Alışveriş Mağazaları zincirini kurdu. Cuneyd Zapsu, 2003'te BİM'deki hisselerini sattı.

Zapsu, 2001’de AKP'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı. 2008'e kadar MKYK ve AKP Genel Başkanı Özel Danışmanı olarak görev yaptı. 2008'in Mart ayında partideki tüm görevlerinden istifa ettikten sonra kurduğu Cuneyd Zapsu Danışmanlık A.Ş'de danışmanlık hizmetleri vermeye başladı. 2008-2010 yılları arasında A101 Yeni Mağazacılık A.Ş.’nin kurucu üye ve hissedarı olan Zapsu, 2012-2020 yılları arasında Coca Cola Inc.’de kıdemli danışmanlık yapmış, Rosatom State Nuclear Energy Corporation’da kıdemli danışman olarak görev almıştır. 1986 yılından beri TÜSİAD'ın üyesi olan Cuneyd Zapsu, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun 1992'den beri düzenli katılımcılarındandır ve çok sayıda sivil toplum örgütünü kurucu veya üye sıfatıyla desteklemektedir. Cuneyd Zapsu, Türkiye'de Fındık Tanıtım Grubu'nun kurucu üyelerinden olduğu gibi, New Jersey merkezli World Hazelnut Council'in de kurucu üyelerindendir. 1994’den itibaren Türk-Amerikan İş Konseyi (TAIK) yönetim kurulu üyeliğine devam etmektedir. 2008 yılında, ailesi ile birlikte kurdukları Genç Hayat Vakfı’nda (GHV) denetim kurulu üyesi olarak devam etmektedir. Zapsu, Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları PODEM'in yönetim kurulu başkan yardımcısı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK'in yönetim kurulu üyesi, Londra merkezli bir sivil toplum kuruluşu olan The Performance Theatre'ın kurucu üyesidir ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunları Derneği İFMED ve İstanbul Alman Lisesi İdare Derneği, İstanbul Alman Lisesi Mezunlar Derneği'nde de etkin bir üye olarak destek vermektedir.

ÖZEL YAŞAMI

Cuneyd Zapsu, 1979'da Beyza Zapsu ile evlenmiştir. Çiftin bu evlilikten 3 çocuğu olmuştur.



