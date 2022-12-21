Raşel Eskinazi kimdir, kaç yaşında, nereli?

Türk ihracatının duayen isimlerinden, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi’nin annesi Raşel Eskinazi (91) vefat etti. Raşel Eskinazi kimdir, kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
21 Aralık 2022 Çarşamba, 16:40
Raşel Eskinazi kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Jak Eskinazi’nin annesi Raşel Eskinazi hayatını kaybetti.

RAŞEL ESKİNAZİ KİMDİR?

1931 İzmir doğumlu olan Raşel Eskinazi, 1950 yılında İzmir Amerikan Kız Koleji’nden mezun oldu. Salvador Eskinazi ile 1953 yılında evlenen Raşel Eskinazi, 2 çocuk, 3 torun ve torunlarının iki çocuğunu gördü.

Eskinazi ailesinin hayattaki en büyüğü, Raşel Eskinazi, 22 Aralık 2022 Perşembe günü İzmir Altındağ Musevi Mezarlığı’nda düzenlenen dini törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

RAŞEL ESKİNAZİ NEDEN HAYATINI KATBETTİ?

Annesinin yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları olduğunu dile getiren Eskinazi, ailecek büyük üzüntü yaşadıklarını, Eskinazi ailesi olarak; annelerini, babaannelerini anılarında yaşatacaklarını aktardı.



Raşel Eskinazi Jak Eskinazi

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