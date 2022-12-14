Dünyanın en zengin insanı Bernard Arnault kimdir? Bernard Arnault'un şirketleri neler?

14 Aralık 2022 Çarşamba, 15:12

Bernard Arnault "dünyanın en zengin kişisi" unvanını elde etti.

BERNARD ARNAULT KİMDİR?

Bernard Jean Étienne Arnault, 5 Mart 1949'da Fransa'nın Roubaix kentinde doğdu. Arnault, Roubaix'de Lycée Maxence Van Der Meersch'te ve Lille'de Lycée Faidherbe'de eğitim gördü. 1971'de Fransa'nın önde gelen mühendislik okulu École Polytechnique'den mezun oldu ve babasının şirketinde çalışmaya başladı. Ferret-Savinel'e 1978'den 1984'e başkanlık yaptı. 1984 yılında Lazard Frères'i satın aldı. 1988'de Arnault, LVMH'nin hisselerinin %24'üne sahip olan Guinness ile bir holding şirketi kurmak için 1.5 milyar dolara anlaşma sağladı. Ocak 1989'da, LVMH'nin hisselerinin %43,5'inin ve oy haklarının %35'inin kontrolünü ele geçirmek için 500 milyon dolar daha harcadı ve böylelikle LVMH grubunun dağılmasını durdurmak için ihtiyaç duyduğu "engelleyici azınlığa" ulaştı. 13 Ocak 1989'da oybirliğiyle icra kurulu başkanlığına seçildi. LVMH, 1993 yılında Berluti ve Kenzo'yu satın aldı. Aynı yıl Arnault, Fransız ekonomi gazetesi La Tribune'u satın aldı. LVMH, 1994 yılında Guerlain'i satın aldı. 1996'da Arnault, Loewe'yi, ardından 1997'de Marc Jacobs ve Sephora'yı satın aldı. 1999'da Thomas Pink, 2000'de Emilio Pucci ve 2001'de Fendi, DKNY ve La Samaritaine şirkete dahil oldu.

BERNARD ARNAULT EVLİ Mİ?

Bernard Arnault 1973 yılında Anne Dewavrin ile evlendi. Çftin bu evlilikten Antoine Arnault ve Delphine Arnault isimli 2 çocuğu var. Çift 1990 yılında boşandı.

Bernard Arnault 1991 yılında piyanist Hélène Mercier ile evlendi. Çiftin Alexandre Arnault, Frédéric Arnault, Jean Arnault isminde 3 çocuğu var.

DÜNYANIN EN ZENGİN İNSANI

Nisan 2018'de, Amancio Ortega'nın zirvesine çıkarak modada en zengin kişi oldu. Arnault, Aralık 2019'da Jeff Bezos'u kısa bir sürede olsa geride bırakarak dünyanın en zengin kişisi oldu. Ocak 2020'de kısa bir süre için yine dünyanın en zengin kişisi oldu.

Forbes ve Bloomberg'e göre, artık dünyanın en zengini, Fransa merkezli lüks tüketim ürünleri firması LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault.

Forbes'a göre Musk'ın kişisel serveti 178 milar dolar. Arnault'unkiyse 188 milyar dolar.

Bloomberg'e göre ise Musk'ın serveti 168,5 milyar dolarken, Arnault'unki 172,9 milyar dolar.