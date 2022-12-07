İYİ Partili Hüseyin Örs’e yumruk atan Milletvekili Zafer Işık kimdir?

07 Aralık 2022 Çarşamba, 12:51

TBMM Genel Kurulu, 2023 yılı bütçelerini görüşmek üzere toplandı. Görüşmeler sırasında önce CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan arasında tartışma yaşandı.

AKP milletvekilleri ile İYİ Parti milletvekilleri birbirlerine yumruk attı. Yaşanan arbedede yere düşen milletvekilleri oldu. Arbede devam ederken, AKP Zafer Işık, İYİ Parti Milletvekili Hüseyin Örs'e yumruk attı.

ZAFER IŞIK KİMDİR?

Zafer Işık, 30 Ağustos 1972 tarihinde Gemlik'te doğdu. İlk, orta eğitiminin ardından ve meslek lise eğitimini makina üzerine Gemlik'te tamamladı. Ardından Eskişehir'de Makine bölümünde lisansını tamamladı.

2002 yılından bu yana denizcilik ve deniz taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren Işık, zamanda hayvancılık ve zeytin üreticisi olarak tarım sektörü ile uğraşıyor.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odasında 2 dönem Meclis Üyeliği ve Meclis Başkanvekilliği yapa Işık,, TOBB Genel Kurul Delegesi olarak görev aldı.

AKP'nin kuruluşundan itibaren Gemlik İlçe teşkilatında Ekonomi İşleri Başkanlığı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı ve İlçe Başkanlığı görevlerini yürüttü.

İlim Yayma Cemiyeti Gemlik Şubesi, Gemlikspor, Gemlik Yelken Kulübü, Gemlik Belediye Spor, Gemlik Basket Spor Kulübünde ve Gemlik Artvinliler Derneğinde çeşitli görevlerde bulundu.

24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde AKP Bursa Milletvekili olarak seçildi. Aynı zamanda TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Katip Üyesi ve Parlamentolararası Kosova Dostluk Grubu Başkanlığı ile Gürcistan Dostluk Grubu Başkanvekilliği ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu üyesi olarak görev yapıyor.

Zafer Işık evli ve 2 çocuk babasıdır.

ZAFER IŞIK NEREDEN MİLLETVEKİLİ?

Zafer Işık, Bursa ikinci bölge milletvekilidir.

ZAFER IŞIK AÇIKLAMA YAPTI MI?

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’e yumruk atan AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık’a da İçtüzüğün 163’üncü maddesi uyarınca Meclis’ten geçici olarak iki birleşim çıkarma cezası da oylama sonucu verildi. Işık veya yerine bir başka AKP milletvekili savunma yapmadı.