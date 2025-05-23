Bin 300 işçinin çalıştığı fabrikada grev oylaması yapıldı

Aydın’da fabrikası bulunan Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. (JANTS), Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada grev kararının oylandığını bildirdi.

İŞKUR tarafından yapılan grev oylamasına, çoğunluğun "Hayır" dediği duyuruldu.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şirketimizde dün (22.05.2025 ) İŞKUR tarafından yapılan ve tüm çalışanların katılımı ile gerçekleşen grev oylaması sonucunda Greve HAYIR kararı çıkmıştır.

Yasal süreç devam etmekte olup, gelişmelerle ilgili kamuoyu bilgilendirilecektir."

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞMELERİNDEN ANLAŞMA ÇIKMAMIŞTI

JANTSA jant fabrikasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işveren, işçilerin talebinin altında bir teklif sununca görüşmelerden anlaşma çıkmamıştı.

İşçiler adına masaya oturan Birleşik Metal-İş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada taleplerin kabul edilmemesi halinde 28 Mayıs’ta fabrikada grevin başlayacağını açıklamıştı.

Ancak dün İŞKUR gözetiminde yapılan grev oylamasında, çalışanların çoğunluğunun greve “hayır” oyu vermesi, grev kararının şimdilik rafa kalktığını gösteriyor.