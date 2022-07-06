Bin 900 rakımlı arazide 15 kiloluk mantar buldu

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 11:33

Ulaş'a bağlı Hacımirza köyünde yaşayan ve sık sık ATV aracı ile gezen Turan Adıgüzel, bin 900 metre yükseklikteki 'Tekirin üstü' mevkisinde büyük mantarlar fark etti.

Bulduklarından bir kısmını köye getiren Adıgüzel, en büyüğünü tarttığında 15 kilogram olduğunu belirledi.

"ÇALILARIN İÇİNDE BULDUM"

Mantarı sabah saatlerinde bulduğunu söyleyen Adıgüzel, "Bunu çok yükseklerde ve çalıların içerisinde buldum. Çok değerli bir mantar. Yüksekte bunun yanında bir kaç tane daha benzer büyüklükte vardı ama ağırlık olacağı için getiremedim" dedi.