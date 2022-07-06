Bin 900 rakımlı arazide 15 kiloluk mantar buldu
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Turan Adıgüzel (66), doğada ATV ile gezinti yaparken çıktığı bin 900 rakımlı bölgede 15 kilogram ağırlığında dev mantar buldu. Adıgüzel, dev mantarın çalıların arasından çıktığını kaybetti.
Ulaş'a bağlı Hacımirza köyünde yaşayan ve sık sık ATV aracı ile gezen Turan Adıgüzel, bin 900 metre yükseklikteki 'Tekirin üstü' mevkisinde büyük mantarlar fark etti.
Bulduklarından bir kısmını köye getiren Adıgüzel, en büyüğünü tarttığında 15 kilogram olduğunu belirledi.
"ÇALILARIN İÇİNDE BULDUM"
Mantarı sabah saatlerinde bulduğunu söyleyen Adıgüzel, "Bunu çok yükseklerde ve çalıların içerisinde buldum. Çok değerli bir mantar. Yüksekte bunun yanında bir kaç tane daha benzer büyüklükte vardı ama ağırlık olacağı için getiremedim" dedi.
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