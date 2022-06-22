Mantar toplarken gördüler: Gümüşhane’ye Rus İHA’sı düştü
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde dağlık araziye Rus yapımı bir insansız hava aracı (İHA) düştü. Ne zaman düştüğü belirlenemeyen ve Orlan-10 modeli olduğu değerlendirilen İHA'yı mantar toplamaya giden yurttaşlar buldu.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Tilkicek köyü ile Kazıkbeli Yaylası arasındaki dağlık araziye mantar toplamaya giden yurttaşlar, yerde hasarlı insansız hava aracı (İHA) gördü.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, kanat açıklığı yaklaşık 3 metre olan İHA'nın Rus yapımı silahsız keşif amaçlı Orlan-10 modeli olduğunu belirledi.
Bin 400 kilometre menzilli İHA'nın savaş nedeniyle Ukrayna bölgesinden veya Suriye bölgesinden sinyal koptuktan sonra kendi kendine bu bölgeye kadar gelip düştüğü değerlendiriliyor.
Güvenlik güçleri tarafından olay yerinden alınan İHA, incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi.
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