Bolu'da yedikleri mantardan zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Yedikleri mantardan zehirlenen 2'si ağır 3 kişi Bolu'da hastanede tedavi altına alındı. Yurttaşlar, mantar zehirlenmelerine karşı yeniden uyarıldı.

AA
03 Temmuz 2022 Pazar, 14:56
Bolu'da yedikleri mantardan zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
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Bolu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1-3 Temmuz'da Gerede ilçesine bağlı Yukarıörenbaşı köyünde 2, Seben ilçesindeki Solaklar Yaylası'nda da 1 kişi, araziden topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlandı.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Hastaneye kaldırılan 3 kişinin mantardan zehirlendiği tespit edildi. Tedavisi süren 3 kişiden 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bolu'da yağışlarla doğada yetişen mantarların üremesinde artış yaşandığı belirtilerek, yurttaşlardan zehirlenmelere karşı bilmedikleri mantarları toplamamaları ve tüketmemeleri konusunda dikkatli olmaları istendi.


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