Osmaniye’de tekstil fabrikasında yangın: 4 işçi dumandan etkilendi
Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir tekstil fabrikasında sabaha karşı çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 4 işçi, hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde bulunan OSB’deki 40 kişinin çalıştığı tekstil fabrikasının makine bölümünde saat 04.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbarla bölgeye çevredeki ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, fabrikanın depo bölümlerine ulaşmadan 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 4 işçi, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Soğutma çalışmaları devam eden yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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