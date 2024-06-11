Zindan gibi hizmet binası

Yayınlanma: 11.06.2024 - 11:20

Güncelleme: 11.06.2024 - 11:23

Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a gönderdiği yazıda Ankara OSTİM Sosyal Güvenlik Merkezi’ndeki sıkıntıları aktardı. Yazıda, Türkiye OSTİM Finans ve İş Merkezi’nde 10 yıldan fazla süredir aylık yüzbinlerce lira kira ve aidat ödenerek hizmet veren OSTİM SGM’nin hizmet binasının merkezin eksi birinci katında bulunduğuna dikkat çekildi.

İç bölümlerinin hiç birinin, dış bölümlerin ise kısmen çok az bir bölümünün gün ışığı aldığı, ısıtma ve havalandırma sisteminin verimsiz olduğu, iç bölümlerde görev yapan personelin ne gün yüzü gördüğü ne de nefes alabildiklerine işaret edilen yazıda, “Personelin aldıkları nefesin ise yemek, arşiv, rutubet, nem kokusu olduğu dolayısıyla bu iş yerinin ‘hasta bina sendromu’ kapsamında olduğu tespit edilmiştir” denildi. Yazıda,

binaların fiziksel ve mekânsal konum ve eksiklikleri nedeniyle çalışan personel üzerindeki etkilerine vurgu yapıldı.

EMEKÇİ HASTA OLDU

Buna göre, personelde, görme bulanıklığı, gözlerde yorgunluk, kaşıntı, kızarıklık, yanma ve diğer tahriş belirtileri, göz yaşarması, göz kuruması, gözlerin uyum yeteneğinin azalması, renk tersinimleri, geçmek bilmeyen sırt ağrıları, uyku düzensizlikleri, sürekli gerginlik, ansiyete, panik atak, kaygılanma, sürekli yorgunluk, bitkinlik hali, halsizlik, baş ağrısı, isteksizlik, konsantrasyon bozukluğu, astım vari solunum sıkıntıları, zatürre, vitamin eksikliği, bağışıklık sistemi bozukluğu, depresyon sorunları ortaya çıkmaya başladı. Bu rahatsızlıkların zamanla kronik bir hal aldığına işaret edilen yazıda, “Bu rahatsızlık ve hastalıkların bir ve birden çoğunun personelde görüldüğü hastane/klinik raporları ile sabittir” denildi. Yazıda, hizmet binasının fiziksel ve mekansal olarak sağlık ve ulaşım açısından daha elverişli bir yere taşınması istendi. Daha önce yaptıkları başvurulara SGK Başkanlığı’ndan Eylül 2023’te verilen yanıtta, yeni hizmet binasına ilişkin çalışmaların devam ettiğinin belirtildiği anımsatıldı.

'RANDEVU ALAMIYORUZ'

Aradan uzun zaman geçmesine karşın hiçbir adım atılmadığına dikkat çekilen yazıda, defalarca SGK Başkanı Raci Kaya’dan randevu talep edildiği ancak olumlu geri dönüş olmadığı kaydedildi. SGK Başkanı’nın duyarsız ve ilgisiz kalması üzerine mayıs ayında bina önünde “kafes eylemi” yapıldığı anımsatılan yazıda, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları koruyucu önlemleri almak, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili inceleme araştırma yapmanın bakanlığın görevleri arasında bulunduğu vurgulandı.

'ACİLEN BOŞALTIN'

Yazıda SGK’nın elinde kamuya hizmet verebilecek binalar varken, bu binaların satılarak kiralamaya devam edilmesinin tasarruf genelgesine de aykırı olduğu dile getirilirken, şu değerlendirmelere yer verildi:

“Memurun gün yüzü göremediği, zindana benzer Ostim SGM hizmet binasının çok acele fiziksel ve mekânsal olarak hem sağlık hem de ulaşım açısından elverişli başka bir yere taşınarak 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu ile 4688 sayılı kanunun 19/f maddesine göre sendikamıza bilgi verilmesini, aksi halde çalışan personelin sağlığını etkileyecek olumsuzluklara karşı ve kamu zararına sebebiyet vermekten dolayı sorumlular hakkında maddi/manevi tazminat davaları dahil olmak üzere adli/idari işlemlere başlanılacağı, eylemsellik sürecine artarak devam edeceğimizi bilgilerinize sunarız.”