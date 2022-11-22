'Bina toplantısında' komşular arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
Kayseri'de, bina toplantısında komşular arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralandı.
Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi, Nar Çiçeği Apartmanı'nda 21 Kasım Pazartesi saat 20.00 sıralarında bina sakinleri olağan toplantı için bir araya geldi.
Toplantı sırasında iki grup arasında tartışma çıktı.
TARTIŞMA BİNA DIŞINA TAŞTI
Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bu sırada olay yerine otomobil ile gelen bir grup da kavgaya karıştı.
2 KİŞİ YARALANDI
Bina dışına taşan kavgada kimliği henüz öğrenilemeyen 2 kişi bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastanelere kaldırdı. Polis ekiplerinin ilk incelemesinde kavgaya karıştıkları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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