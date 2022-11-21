Kumkapı'da 'komşu restoran' kavgası: Sandalyeler havada uçuştu!
Fatih, Kumkapı'da komşu 2 restoran çalışanları arasında sandalyelerin havada uçuştuğu kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada bir kişi kurşunla bacağından yaralanırken, sokağın savaş alanına döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Fatih Kumkapı'da geçen cumartesi gecesi komşu restoranların çalışanları bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı.
Kavgada tekme ve yumrukların yanı sıra sandalyeler havada uçuştu. Kavganın devamında taraflardan biri diğer gruba silahla ateş açarken silahtan çıkan kurşunlar bir kişinin bacağına isabet etti.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, olayın yaşandığı restoran ve çevresinde incelemelerde bulunurken hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
ANBEAN KAYDEDİLDİ
Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde taraflar birbirleriyle konuştuğu sırada bir anda kavga etmeye başladıkları ve birbirlerine sandalyeyle saldırdıkları görülüyor.
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