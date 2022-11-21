Sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
Denizli’de daha önceden kavgalı olan komşuların tartışmasında bıçaklar konuştu. Bir gencin sırtından ve kalçasından yaralandığı kavganın ardından birbirlerine tehdit ve hakaretler savuran öfkeli kalabalık, güçlükle sakinleştirildi.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde daha önceden aralarında sık sık tartışma olduğu öğrenilen komşu iki aile, gece saatlerinde yine tartışmaya başladı.
Evleri karşı karşıya olan komşular, sözlü tartışma sonrasında toplu kavgaya tutuştu. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada gruptan biri Hikmet Ç.’yi sırtından ve kalçasından bıçakladı.
Hikmet Ç.'yi gören yakınları, genci evin bahçesine alarak kavgaya devam etti.
TARAFLAR GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ
Güvenlik güçlerinin sokağa geldiğini gören grup dağılarak kaçtı. Hikmet Ç. ise ambulansın yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olay sonrası güvenlik güçleri ki grubu ayırabilmek için yoğun mücadele sarf etti.
Hastaneye kaldırılan gencin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Video Haberler
- ''Duygulanmamak elde değil''
- Görenler şoke oldu
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
- Son tarih 31 Aralık
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
- Yerleşik yabancı kadınlar, resim kursunda buluşuyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Albayrak'tan ölen torunu için açıklama
- İstiklal'deki saldırıya ilişkin yeni gelişme
- Medical Park Hastanesi'ndeki skandalda yeni gelişme
- Dünyaca ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
- ‘Cumhurbaşkanı adayı’ açıklaması
- AKP'den Saadet'e yurtdışında ziyaret
- İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyla ilgili akılalmaz 'şaka
- Oyuncuları taşıyan minibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar
- Torunu hayatını kaybetti...
- ‘Katil' diye sesleniyordu, el sıkıştı