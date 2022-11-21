Sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Denizli’de daha önceden kavgalı olan komşuların tartışmasında bıçaklar konuştu. Bir gencin sırtından ve kalçasından yaralandığı kavganın ardından birbirlerine tehdit ve hakaretler savuran öfkeli kalabalık, güçlükle sakinleştirildi.

İHA
21 Kasım 2022 Pazartesi, 10:12
Sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde daha önceden aralarında sık sık tartışma olduğu öğrenilen komşu iki aile, gece saatlerinde yine tartışmaya başladı.

Evleri karşı karşıya olan komşular, sözlü tartışma sonrasında toplu kavgaya tutuştu. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada gruptan biri Hikmet Ç.’yi sırtından ve kalçasından bıçakladı.

Hikmet Ç.'yi gören yakınları, genci evin bahçesine alarak kavgaya devam etti. 

TARAFLAR GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ 

Güvenlik güçlerinin sokağa geldiğini gören grup dağılarak kaçtı. Hikmet Ç. ise ambulansın yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası güvenlik güçleri ki grubu ayırabilmek için yoğun mücadele sarf etti. 

Hastaneye kaldırılan gencin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. 


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