Sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

21 Kasım 2022 Pazartesi, 10:12

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde daha önceden aralarında sık sık tartışma olduğu öğrenilen komşu iki aile, gece saatlerinde yine tartışmaya başladı.

Evleri karşı karşıya olan komşular, sözlü tartışma sonrasında toplu kavgaya tutuştu. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada gruptan biri Hikmet Ç.’yi sırtından ve kalçasından bıçakladı.

Hikmet Ç.'yi gören yakınları, genci evin bahçesine alarak kavgaya devam etti.

TARAFLAR GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

Güvenlik güçlerinin sokağa geldiğini gören grup dağılarak kaçtı. Hikmet Ç. ise ambulansın yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası güvenlik güçleri ki grubu ayırabilmek için yoğun mücadele sarf etti.

Hastaneye kaldırılan gencin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.