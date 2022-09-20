Binadan kopan parçalar yolda yürüyenlerin üzerine düştü

20 Eylül 2022 Salı, 10:47

Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi'nde dün iş hanı olarak kullanılan 6 katlı binanın çatısından kopan beton parçaları, kaldırımda yürüyenlerin üzerine düştü. Olayda Seyran A. ve 6 yaşındaki kızı M.A. yaralandı.

PASTANEYE GERİ DÖNDÜLER, AYRILIRKEN BETON DÜŞTÜ

Pastanede alışveriş yaptıktan sonra kaldırımda yürüyen Seyran A. ve 6 yaşındaki kızı, geri dönerek tekrar pastaneye yöneldi. Küçük kız pastaneye girerken, anne Seyran A. kapının önünde bir süre bekledi. Seyran A. küçük kızı ile pastaneden ayrılırken, kaldırımın da yoğunlaştığı sırada yukarıdan beton parçaları düştü.

Kaldırımdakiler olayın şoku ile uzaklaşırken, küçük M.A. ne yapacağını şaşırdı. Anne Seyran A. geri dönerek kızını aldı ve uzaklaştı. Bu sırada başından yaralandığı belirlenen Seyran A. ve parmağı kırılan M.A., Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÇATIDA FİLELERLE ÖNLEM ALINMIŞ

İş hanının çatısında, beton parçalarının düşme ihtimaline karşı filelerle önlem alındığı ortaya çıktı. Olayın ardından sokağa gelen polis ve itfaiye ekipleri, sokağı kapatarak çalışma yaptı. İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla binanın çatısında düşme tehlikesi bulunan beton parçalarını tek tek topladı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"BETON PARÇALARININ SIVALARI KALKMIŞTI"

Pastanenin sahibi Erhan Mandev, "Beton parçalarının bildiğimiz kadarıyla daha önce sıvaları kalkmıştı. Orada önlem olarak file germişlerdi. File de fazla beton birikince herhalde kadın ile çocuk geçince üzerlerine düştü. Kadının başı yaralıydı, ambulans çağırdık. Kadının aklı yerindeydi ama önlem amaçlı götürdüler. Çocukta herhangi bir yara görünmüyordu ama çok panik yaptılar. Büyük bir panik yaşandı. Şuradaki beton parçaları direk onların üzerine düştü" dedi.